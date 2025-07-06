Получившие инвалидность солдаты ВСУ жалуются в соцсетях на жизнь

Согласно собеседнику агентства, бойцы оставляют многочисленные сообщения под публикациями официальных аккаунтов бригады. В постах говорится о нехватке средств к существованию, отсутствии должной поддержки и помощи после госпиталей.
Также в социальных сетях появляется всё больше обращений от близких пропавших без вести военнослужащих. Родственники требуют от командования разъяснений о судьбе тех, кто не вернулся из боёв в районе села Садки Сумской области.
Ранее в Верховной раде заявили, что не станут рассматривать законопроект, касающийся мобилизации женщин. Согласно парламентарию Алексею Гончаренко*, Рада «никогда этого не позволит».
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.