Теннисистку из РФ пытались морально сломать на Уимблдоне

Но представительница России не поддалась эмоциям и выиграла матч в двух сетах 7:6 (7:3), 6:4, хотя английские болельщики пытались давить на нее тоже. Павлюченкова повторила свой рекорд на Уимблдоне 2016 года, дойдя до ¼. Ее следующая соперница определится в паре Линды Носковой из Чехии и Аманды Анисимовой из США.