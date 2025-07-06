Теннисистку из РФ пытались морально сломать на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова испытала огромное моральное давление в матче ⅛ Уимблдона. Сотни английских болельщиков и ошибка судей едва не лишила ее победы, передает «Чемпионат».
Павлюченкова встречалась с англичанкой Монай Картал. В ходе матча последняя явно подала мяч в аут. Однако судьи постановили переиграть розыгрыш. В результате россиянка сначала проиграла очко, а затем и гейм.
«Они украли у меня гейм! Она местная, им все сходит с рук», — заявила после матча Павлюченкова, отвечая на вопрос по судейству.
Но представительница России не поддалась эмоциям и выиграла матч в двух сетах 7:6 (7:3), 6:4, хотя английские болельщики пытались давить на нее тоже. Павлюченкова повторила свой рекорд на Уимблдоне 2016 года, дойдя до ¼. Ее следующая соперница определится в паре Линды Носковой из Чехии и Аманды Анисимовой из США.