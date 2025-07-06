В Ростовской области установили попрошаек, выдававших себя за ахматовцев

В Ростовской области были выявлены двое мужчин, выдававших себя за бойцов чеченского отряда «Ахмат». Они носили военную форму и просили у водителей деньги якобы на похороны, обещая вернуть в двойном размере.
Их поведение вызвало подозрения пользователей соцсетей, после чего информация дошла до полиции. Правоохранители задержали мужчин, переодетых в камуфляж, и доставили их в отделение для выяснения обстоятельств.
В полиции задержанные записали видео с извинениями перед военными, гражданами и обманутыми людьми, пообещав впредь так не поступать. Сейчас ведётся проверка, и сотрудники МВД призывают возможных пострадавших от их действий обратиться в полицию.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге молодую женщину, которая закладывала взрывное устройство под автомобиль работника оборонного предприятия.