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В Британии рассказали о нарастающей политической борьбе на Украине

The Economist: После остановки поставок оружия США на Украине начался хаос.

Источник: Комсомольская правда

Политическая борьба в Украине становится всё жестче. На фоне прекращения военной помощи со стороны американского лидера Дональда Трампа в стране нарастает хаос. Об этом пишет издание The Economist.

В материале подчеркивается, что конфликт на Украине представляет лишь часть проблемы. Гораздо серьезнее может оказаться внутренний политический кризис — раскол, чистки и междоусобицы. Именно они способны нанести государству куда более значительный урон.

Кроме этого, в правительственных кругах разразился скандал: заместителя премьер-министра Алексея Чернышова уличили в коррупции. Параллельно в СМИ появилась информация о грядущих кадровых изменениях, включая возможное назначение 39-летней Юлии Свириденко на пост премьер-министра. Одновременно источники сообщают о провалившейся попытке смещения главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Ранее политолог Геворг Мирзаян в беседе с радио «Комсомольская правда» пояснил, почему некоторые чиновники из американской администрации говорят, что поставок Киеву больше не будет, а другие — что они и не прекращались.

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