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В Петербурге временно изменили правила входа в аэропорт «Пулково»

Аэропорт «Пулково» в Петербурге ввел временные ограничения на вход в терминал. Теперь доступ в аэровокзал осуществляется только по предъявлению билетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: Фонтанка.ру

«Пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих просим покинуть здание аэровокзала Пулково», — убедительно просят сотрудники аэропорта.

В данный момент к вылету готовится рейс N4 265 в Оренбург авиакомпании Nordwind Airlines. Команда «Пулково» оперативно обслуживает воздушные суда, чтобы отправлять их в пункты назначения при первой возможности.

Воздушное пространство было открыто в 21:30 на час, за этот период удалось отправить пять рейсов и принять четыре. По последним данным Росавиации, отменено 90 рейсов, задержано 37. Аэропорт настоятельно рекомендует пассажирам не приезжать заранее, если вылет перенесен, так как вход разрешен только по билетам. Дополнительной проблемой стало отсутствие мобильного интернета, затронувшее и территорию аэропорта.