В Петербурге временно изменили правила входа в аэропорт «Пулково»

Воздушное пространство было открыто в 21:30 на час, за этот период удалось отправить пять рейсов и принять четыре. По последним данным Росавиации, отменено 90 рейсов, задержано 37. Аэропорт настоятельно рекомендует пассажирам не приезжать заранее, если вылет перенесен, так как вход разрешен только по билетам. Дополнительной проблемой стало отсутствие мобильного интернета, затронувшее и территорию аэропорта.