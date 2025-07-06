Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на час возобновил прием рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил на час прием рейсов. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 по московскому времени, — написал он в Telegram-канале.
Воздушная гавань была закрыта закрыта с 17:00.
В связи с закрытием аэропорта Пулково аэропорт Шереметьево в Москве начал обслуживать 11 рейсов, которые направлялись в Петербург, на запасном аэродроме. Пресс-служба авиагавани 6 июля сообщила, что Шереметьево при этом продолжает свою работу. Отмечается, что пассажиры в аэропорту обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и действующими регламентами.
СМИ сообщили, что в аэропортах Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других российских городов были отменены около 100 рейсов и несколько сотен перенесены.