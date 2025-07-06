Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге на час возобновил прием рейсов

В связи с закрытием аэропорта Пулково аэропорт Шереметьево в Москве начал обслуживать 11 рейсов, которые направлялись в Петербург, на запасном аэродроме. Пресс-служба авиагавани 6 июля сообщила, что Шереметьево при этом продолжает свою работу. Отмечается, что пассажиры в аэропорту обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и действующими регламентами.