Лидеры стран БРИКС осудили атаки на железнодорожные мосты в регионах России

Страны-участницы БРИКС осудили атаки на мосты и объекты железнодорожного сообщения в российских приграничных регионах — Брянской, Курской и Воронежской областях. Об этом говорится в заключительном документе саммита организации, текст которого обнародовало правительство Бразилии.
«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей», — следует из текста документа.
Как отметили лидеры объединения, подобные действия не только нарушают нормы международного права, но и создают угрозу для создания долгосрочного мира, лишая стороны конфликта необходимой базы для восстановления после конфликта.