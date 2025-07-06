Лидеры стран БРИКС осудили атаки на железнодорожные мосты в регионах России

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей», — следует из текста документа.