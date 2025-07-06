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Лидеры стран БРИКС осудили атаки на железнодорожные мосты в регионах России

Страны БРИКС отреагировали на атаки на ЖД инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях.

Источник: Комсомольская правда

Страны-участницы БРИКС осудили атаки на мосты и объекты железнодорожного сообщения в российских приграничных регионах — Брянской, Курской и Воронежской областях. Об этом говорится в заключительном документе саммита организации, текст которого обнародовало правительство Бразилии.

«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей», — следует из текста документа.

Как отметили лидеры объединения, подобные действия не только нарушают нормы международного права, но и создают угрозу для создания долгосрочного мира, лишая стороны конфликта необходимой базы для восстановления после конфликта.

Напомним, что 6 июля глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в бразильский Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. Форум продлится два дня — 6 и 7 июля. При этом президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи.

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