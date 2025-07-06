У берегов Йемена неизвестные с оружием напали на сухогруз Magic Seas

Вблизи йеменского побережья атаковали сухогруз Magic Seas, экипаж покинул корабль, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от порта Ходейда. По данным UKMTO, несколько малых лодок открыли огонь по судну из стрелкового оружия и реактивных гранат.
Охрана корабля пыталась отбиться, но экипажу пришлось эвакуироваться. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что на судно напали восемь лодок и четыре беспилотных катера со взрывчаткой. По данным Reuters, Magic Seas, ходящий под флагом Либерии и принадлежащий Греции, получил повреждения от двух морских дронов. Это привело к затоплению части судна и порче груза.
ABC News подтвердило, что атакован именно Magic Seas. Судно следовало из Китая к Суэцкому каналу. Данные о его местоположении, предоставленные UKMTO, совпадают с информацией портала MarineTraffic. Ambrey отметила, что сухогруз соответствует целям, которые обычно выбирают йеменские хуситы, хотя их причастность к нападению не подтверждена.
Ранее в Тихом океане затонул ролкер Morning Midas. Экипаж не пострадал, но три тысячи автомобилей, включая 800 электромобилей, ушли на дно. Пожар на борту начался 3 июня, потушить его не удалось. Экипаж эвакуировали, а судно сгорело.