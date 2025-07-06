У берегов Йемена неизвестные с оружием напали на сухогруз Magic Seas

Охрана корабля пыталась отбиться, но экипажу пришлось эвакуироваться. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что на судно напали восемь лодок и четыре беспилотных катера со взрывчаткой. По данным Reuters, Magic Seas, ходящий под флагом Либерии и принадлежащий Греции, получил повреждения от двух морских дронов. Это привело к затоплению части судна и порче груза.