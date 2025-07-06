В РФ прибегли к экстренным мерам из-за дефицита учителей в школах

В министерстве уточнили, что обращения граждан по вопросам трудоустройства будут рассматриваться не более трех рабочих дней с момента подачи заявки. Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В ведомстве рассчитывают, что этот сервис повысит эффективность кадрового обеспечения образовательных организаций и ускорит процесс трудоустройства специалистов в сфере образования.