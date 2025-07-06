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В РФ прибегли к экстренным мерам из-за дефицита учителей в школах

Министерство просвещения России с 6 июля открыло горячую линию для оперативного подбора педагогических кадров в школы и помощи учителям, ищущим работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения, пообещали в Минпросвещения.

Министерство просвещения России с 6 июля открыло горячую линию для оперативного подбора педагогических кадров в школы и помощи учителям, ищущим работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников. А также для преподавателей, ищущих работу в школе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что обращения граждан по вопросам трудоустройства будут рассматриваться не более трех рабочих дней с момента подачи заявки. Горячая линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В ведомстве рассчитывают, что этот сервис повысит эффективность кадрового обеспечения образовательных организаций и ускорит процесс трудоустройства специалистов в сфере образования.

Вопросы кадрового обеспечения в российских школах остаются актуальными на фоне обсуждения в Госдуме инициативы об отмене отсрочки выхода на досрочную пенсию для педагогов, а также заявлений главы Минпросвещения о необходимости повышения зарплат и сокращения нагрузки учителей. Ранее депутаты отмечали, что такие меры могут повысить социальную значимость профессии и создать более комфортные условия для работы в сфере образования.