Аэропорт Пулково попросил пассажиров отмененных рейсов покинуть здание терминала

Петербургский аэропорт Пулково попросил пассажиров отмененных рейсов и тех, кто решил отказаться от полета, покинуть здание терминала.
— Просим пассажиров отмененных рейсов, пассажиров, принявших решение об отказе от полета, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала, — говорится в Telegram-канале аэропорта.
Кроме того, пассажиров, чьи рейсы запланированы на ночное время, попросили следить за расписанием и не приезжать в аэропорт заблаговременно.
— Возможности по размещению терминала ограничены, — отметили на аэровокзале.
Росавиация ранее сообщала, что Пулково работает с ограничениями. В аэропорту отменили на прилет и вылет 90 рейсов, 37 бортов на вылет остаются задержанными более двух часов.
Во время кратковременного открытия воздушного пространства из воздушной гавани вылетели пять рейсов.
В связи с закрытием аэропорта Пулково аэропорт Шереметьево в Москве начал обслуживать 11 рейсов, которые направлялись в Петербург, на запасном аэродроме. Пресс-служба авиагавани 6 июля сообщила, что Шереметьево при этом продолжает свою работу. Отмечается, что пассажиры в аэропорту обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и действующими регламентами.