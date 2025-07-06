В Минпросвещения рассказали, как теперь школы будут искать педагогов

Минпросвещения РФ запустило специальную горячую линию для руководителей школ и учителей. Как сообщает пресс-служба министерства, сервис поможет оперативно решать кадровые вопросы: директора смогут найти педагогов, а преподаватели — подобрать вакансии в образовательных учреждениях.
«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе», — следует из текста сообщения.
Как уточняется, срок обработки любой заявки не превысит трех рабочих дней. Сервис принимает звонки ежедневно с 9:00 до 18:00 (мск), кроме выходных.
Ранее KP.RU писал, что Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов за ставку зарплаты. Подобные нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.