«Секретный» Крид, мудрый Джиган и Кока под ливнем: как прошел второй день VK Fest в Петербурге

Артисты не ограничивались выступлениями и танцами на сцене. На пресс-подходах звезд завалили вопросами о Петербурге и впечатлениях от фестиваля.
Рэпер Джиган, к примеру, поделился с петербуржцами эксклюзивной мудростью — начинать день с плотного завтрака, чтобы были силы и желание творить. Певица Дора призналась в любви к Петербургу: особенно ее вдохновляют городские рестораны, архитектура Петроградки.
Юмористка Лиза Ющук предположила, что в роли «секретного» гостя может появиться американский рэпер 50 Cent, а блогер Екатерина Тюрина выдвинула кандидатуру Ларисы Долиной. Обе удивились отсутствию Надежды Кадышевой, ставшей неожиданной любимицей молодежи в последние месяцы.
Рэпер ST рассуждал об искусственном интеллекте в музыке: по его мнению, многие сегодня пишут треки с помощью нейросетей, но это может быть не по-настоящему. В рэпе, считает он, должна быть душа, а не только алгоритмы.
Клава Кока волновалась о погоде: «Я долго просила Вселенную, чтобы не было дождя…», — призналась она. И действительно, небо держалось… до ее выхода. Но и под проливным ливнем шоу Клавы с танцорами не потеряло драйва и яркости.
Niletto привез на VK Fest премьеру нового трека, следуя примеру Элджея и Сергея Лазарева, которые также выбирали площадку в Петербурге для громких премьер в первый день VK Fest.
А еще выступали Ваня Дмитриенко, Zoloto, Mary Gu, «Элли на маковом поле», BearWolf и многие другие. На фестивале показывали кибер-паучков и кастомные автомобили, много пели, танцевали и шутили.
В этом году за микрофонами ведущих блистали Ида Галич и Ксения Собчак. Их шутки и абсолютный «матч» задали тон мероприятию и сделали фестиваль еще живее.
Финал второго дня запомнился надолго. Тайна с «секретным» гостем держалась долго — и им оказался Егор Крид. Вечер второго заключительного дня VK Fest завершился громко — под песни певца и крики фанатов.