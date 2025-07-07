Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Секретный» Крид, мудрый Джиган и Кока под ливнем: как прошел второй день VK Fest в Петербурге

Десятки тысяч гостей собрались в парке 300-летия на VK Fest — двухдневный фестиваль, где звезды, блогеры и зрители объединились под открытым небом в парке 300-летия у Финского залива, несмотря на капризы погоды. Участников ждали встречи с кумирами, море развлечений, громкие премьеры и неожиданные сюрпризы.

58

Артисты не ограничивались выступлениями и танцами на сцене. На пресс-подходах звезд завалили вопросами о Петербурге и впечатлениях от фестиваля.

Рэпер Джиган, к примеру, поделился с петербуржцами эксклюзивной мудростью — начинать день с плотного завтрака, чтобы были силы и желание творить. Певица Дора призналась в любви к Петербургу: особенно ее вдохновляют городские рестораны, архитектура Петроградки.

Юмористка Лиза Ющук предположила, что в роли «секретного» гостя может появиться американский рэпер 50 Cent, а блогер Екатерина Тюрина выдвинула кандидатуру Ларисы Долиной. Обе удивились отсутствию Надежды Кадышевой, ставшей неожиданной любимицей молодежи в последние месяцы.

Рэпер ST рассуждал об искусственном интеллекте в музыке: по его мнению, многие сегодня пишут треки с помощью нейросетей, но это может быть не по-настоящему. В рэпе, считает он, должна быть душа, а не только алгоритмы.

Клава Кока волновалась о погоде: «Я долго просила Вселенную, чтобы не было дождя…», — призналась она. И действительно, небо держалось… до ее выхода. Но и под проливным ливнем шоу Клавы с танцорами не потеряло драйва и яркости.

Niletto привез на VK Fest премьеру нового трека, следуя примеру Элджея и Сергея Лазарева, которые также выбирали площадку в Петербурге для громких премьер в первый день VK Fest.

А еще выступали Ваня Дмитриенко, Zoloto, Mary Gu, «Элли на маковом поле», BearWolf и многие другие. На фестивале показывали кибер-паучков и кастомные автомобили, много пели, танцевали и шутили.

В этом году за микрофонами ведущих блистали Ида Галич и Ксения Собчак. Их шутки и абсолютный «матч» задали тон мероприятию и сделали фестиваль еще живее.

Финал второго дня запомнился надолго. Тайна с «секретным» гостем держалась долго — и им оказался Егор Крид. Вечер второго заключительного дня VK Fest завершился громко — под песни певца и крики фанатов.