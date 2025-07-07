Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля

В Евангелие от апостола Луки сказано, что долгожданный ребенок родился у пары, жившей во времена правления царя Ирода. Евангелие также повествует о том, что много лет иудейский священник Захария и его супруга Елисавета ждали ребенка. В один из дней, когда Захария провел службу в храме и собирался домой, ему явился архангел Гавриил, сообщивший о скором прибавлении в семье.