Что можно и нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля

В Беларуси православные верующие празднуют Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) 7 июля 2025 года. Именно указанный пророк крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
Рождество Иоанна Крестителя, история.
В Евангелие от апостола Луки сказано, что долгожданный ребенок родился у пары, жившей во времена правления царя Ирода. Евангелие также повествует о том, что много лет иудейский священник Захария и его супруга Елисавета ждали ребенка. В один из дней, когда Захария провел службу в храме и собирался домой, ему явился архангел Гавриил, сообщивший о скором прибавлении в семье.
Захария не поверил архангелу и был наказан — Гавриил лишил его дара речи. Ребенок в семье пары появился. На восьмой день, когда ребенку дали имя Иоанн, его отец вновь смог заговорить.
Рождество Иоанна Крестителя, традиции.
В указанный праздник принято ходить в церковь на службу. Святому молятся об избавлении от пагубных привычек и различных недугов. Как правило, в храмы приносят травы (в некоторых регионах Беларуси принято приносить мяту, зверобой, тысячелистник и другие) и цветы, которые освящают после службы. Кроме того, можно освятить и воду.
Рождество Иоанна Крестителя, что нельзя делать.
В праздник запрещено работать в поле. Предки верили, что подобным образом можно навлечь беду на урожай. Не следует ссориться, вступать в конфликты. Нельзя переедать, так можно спровоцировать неприятности в будущем.
Рождество Иоанна Крестителя, что можно делать.
По традиции, было принято посещать службы в церкви. Как правило, к святому обращались с молитвой в избавлении от различных недугов и пагубных привычек. Кроме того, пары, которые мечтали о прибавлении в семье, молились Иоанну Предтечи. А еще на праздник собирались травы и освящали их.
Рождество Иоанна Крестителя, народные приметы.
Согласно приметам, прохладный день предсказывал жаркое лето. В том случае, если солнечно и тепло 7 июля, то ждали дождливую осень.
. В день Иоанна Предтечи начинался так называемый «летний цикл» в народных верованиях. Считается, что если день Рождества Иоанна Предтечи прохладный, то лето будет жарким. Если же погода будет солнечной и теплой, значит, осень будет мягкой и дождливой.
Кстати, Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 12 июля.
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