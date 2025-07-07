Путин вручил награды лауреатам «Все для Победы!» за помощь участникам СВО

Российский президент Владимир Путин наградил лауреатов премии «Все для Победы!». Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Telegram-канале Кремля.
— Глава государства вручил памятные статуэтки семье Малий из ДНР, главному конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову и организатору сообщества «Швейные войска России» Ольге Язевой, — говорится в сообщении.
Премия «Все для Победы!» — это общественная награда для волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям, а также мирным жителям новых и приграничных регионов. Она была учреждена по поручению российского лидера.
В этот же день Владимир Путин передал медаль «Золотая Звезда» вдове заместителя главнокомандующего Военно-морского флота Михаила Гудкова Жанне. Ранее он посмертно наградил Гудкова «Золотой звездой».
Путин также посмертно наградил журналистку и военного корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву орденом Мужества.
В конце марта стало известно, что первый памятник журналистам, которые погибли во время спецоперации, может быть установлен в РФ. В Государственной думе полностью поддержали данную инициативу.