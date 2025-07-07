День шоколада и Японский день влюбленных: какие праздники отмечают в России и мире 7 июля

7 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День шоколада, Японский день влюбленных и Глобальный день прощения.
День шоколада.
День шоколада отмечается 7 июля, так как считается, что именно в эту дату в 1550 году в Европу из Америки был впервые привезен шоколад. Праздник придумали во Франции в 1995 году, но сейчас его отмечают практически во всем мире. Кондитерские фабрики устраивают в эту дату день открытых дверей. Также проводятся мастер-классы по изготовлению этого лакомства и лекции об истории шоколада.
Глобальный день прощения.
В Глобальный день прощения люди примиряются со всеми обидчиками и избавляются от таких негативных чувств, как ненависть, зависть и вина. Праздник учредила группа христиан, проживающих в Канаде. Цель этого торжества — формирование позитивного настроя и любви ко всем людям.
Японский день влюбленных.
Японский день влюбленных или Танабата отмечается раз в год, когда разделенные Млечным Путем звезды Вега и Альтаир, находятся на небе максимально близко друг к другу. Согласно легенде, Вега — это принцесса-ткачиха Орихимэ, а Альтаир — это пастух Хикобоси, которые однажды встретились и полюбили друг друга. Недовольный отец принцессы запретил им встречаться чаще одного раза в году, повелев им всю жизнь находится по разные стороны реки, которую символизирует Млечный Путь.
В этот праздник японские влюбленные загадывают желания, девушки молятся о счастливом замужестве. На деревьях и стенах домов вывешивают листы со стихами, фигурки юноши и девушки, а также журавля. Кроме того, в этот день в реки бросают бамбуковые ветви с прикрепленными к ним подношениями, а улицы городов украшают традиционными фонариками и красочными растяжками.