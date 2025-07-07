День шоколада и Японский день влюбленных: какие праздники отмечают в России и мире 7 июля

День шоколада отмечается 7 июля, так как считается, что именно в эту дату в 1550 году в Европу из Америки был впервые привезен шоколад. Праздник придумали во Франции в 1995 году, но сейчас его отмечают практически во всем мире. Кондитерские фабрики устраивают в эту дату день открытых дверей. Также проводятся мастер-классы по изготовлению этого лакомства и лекции об истории шоколада.