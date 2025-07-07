Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 10 июля нельзя делать предложение руки и сердца

Православные 10 июля чтут память Самсона Странноприимца. В народном календаре эту дату прозвали Самсон Сеночный, Самсон Сеногной или Самсонов день.

Православные 10 июля чтут память Самсона Странноприимца. В народном календаре эту дату прозвали Самсон Сеночный, Самсон Сеногной или Самсонов день.

10 июля — в самый разгар сенокоса — все деревенские жители выходили на луг, чтобы собрать сено, пока не испортилась погода. Крестьяне боялись дождей, которые могли испортить сено. Перед сенокосом люди молились Самсону, прося его удержать осадки.

В эту дату особое внимание уделяется проявлению гостеприимства и доброты. Существовал обычай приглашать к себе домой гостей и угощать их разнообразными яствами. Считалось, что щедрость к окружающим будет вознаграждаться в будущем, поэтому в Самсонов день оказывали особую поддержку нуждающимся.

10 июля не рекомендуется признаваться в чувствах и делать предложение руки и сердца, так как высока вероятность получить отказ или столкнуться с неожиданными ситуациями, которые могут негативно сказаться на отношениях.

Приметы погоды:

Если на Самсона идет дождь, то он будет идти еще семь недель.

Много пчел летает — ожидай засухи.

Радуга поперек реки — погода будет ясной.

Стрекоза рывками летит и сильно шуршит крыльями — к непогоде.

Именины отмечают: Мартин, Юрий, Александр, Владимир, Георгий, Иван.