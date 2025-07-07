Народный календарь. Почему 10 июля нельзя делать предложение руки и сердца

В эту дату особое внимание уделяется проявлению гостеприимства и доброты. Существовал обычай приглашать к себе домой гостей и угощать их разнообразными яствами. Считалось, что щедрость к окружающим будет вознаграждаться в будущем, поэтому в Самсонов день оказывали особую поддержку нуждающимся.