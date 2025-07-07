Календарь на 7 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Накануне Ивана Купалы по берегам рек и озер наши предки разжигали костры. Вокруг них водили хороводы, через них прыгали: считалось что огонь символизирует очищение и защищает от нечистой силы. После полуночи наступало время купаний: считалось, что роса и вода в реках в этот день обладают магической целебной силой. Женщины умывались росой, а смельчаки ныряли в прохладную воду ради здоровья и очищения души. Непременный атрибут праздника — плетение венков из полевых трав и цветов. Их пускали по воде и гадали о будущем: венок, уплывший далеко, сулил счастливую судьбу. До рассвета юноши и девушки искали в лесу «цветок папоротника» — легендарное растение, которое могло исполнить заветные желания и принести богатство.