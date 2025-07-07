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Минпросвещения запустило горячую линию по подбору педагогов

Минпросвещения запустило горячую линию для быстрого поиска учителей в школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни.

«Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения», — отметили в министерстве.