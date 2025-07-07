Кто в «Лес»: Эйдельштейн на премьере «Этерны», Куркова — в «Открытом браке»

На следующий день — в среду, 2 июля, — в ресторане «Савой» принимал модный бренд Galina Podzolko. Поводом стал показ круизной коллекции и первой кутюрной серии. Автор нашла вдохновение в воспоминаниях о детстве, проведенном в Кабардино-Балкарии, в местных традициях и природе. Все это нашло отражение в моделях — струящихся халатах, нежных платьях-бохо, восточных шароварах — и в принтах, в которых заиграли полевые колокольчики и исторические орнаменты. В кутюрную коллекцию вошло семь вечерних нарядов — корсетные платья с лазерной резкой по коже, прозрачные образы с кружевом и цветочной вышивкой из рваного шифона, свадебное платье с вышивкой из цветов и камней. В качестве модели на подиуме появилась звездный PR-агент Марина Ермошкина, среди гостей были актрисы — Ксения Суркова, Александра Киселева, Марина Ворожищева и другие.