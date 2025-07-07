Кто в «Лес»: Эйдельштейн на премьере «Этерны», Куркова — в «Открытом браке»

Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев сыграл в экспериментальном спектакле «Законы Вселенной». Марк Эйдельштейн, Михаил Тройник, Валентина Ляпина и певица Bearwolf появились на премьере новой «Этерны», Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Екатерина Вилкова — в продолжении «Открытого брака». Galina Podzolko представила первую кутюрную коллекцию, современные художники — выставку работ в лесу. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Эйдельштейн, Стычкин, Копейкин на премьере «Этерны».
Июль столичная светская публика встретила в кинотеатре «Октябрь», где состоялась премьера одного из долгожданных проектов — фэнтези-сериала «Этерна» по циклу книг Веры Камши. Интерес аудитории отчасти подогрело то, что пилотный выпуск вышел еще в 2022 году. Тогда создатели решили проверить концепцию, а затем — доработать слабые места. В итоге они выпустили не продолжение, а самостоятельный проект. Частично изменился каст, за дело взялся другой режиссер — Сергей Трофимов, известный по «Нулевому пациенту». Действие разворачивается на пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами, когда мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть.
Первые зрители нашли в истории что-то от «Игры престолов». В стенах кинотеатра им устроили максимальное погружение в атмосферу с помощью множества деталей от декорации в стиле средневековья до дресс-кода, который многие с удовольствием поддержали, внедрив в образы современные интерпретации кольчужных капюшонов, блузы с манжетами, накидки. Показ посетили Марк Эйдельштейн, Слава Копейкин, Денис Власенко, Ярослав Могильников и многие другие звезды кино.
Модный показ Galina Podzolko.
На следующий день — в среду, 2 июля, — в ресторане «Савой» принимал модный бренд Galina Podzolko. Поводом стал показ круизной коллекции и первой кутюрной серии. Автор нашла вдохновение в воспоминаниях о детстве, проведенном в Кабардино-Балкарии, в местных традициях и природе. Все это нашло отражение в моделях — струящихся халатах, нежных платьях-бохо, восточных шароварах — и в принтах, в которых заиграли полевые колокольчики и исторические орнаменты. В кутюрную коллекцию вошло семь вечерних нарядов — корсетные платья с лазерной резкой по коже, прозрачные образы с кружевом и цветочной вышивкой из рваного шифона, свадебное платье с вышивкой из цветов и камней. В качестве модели на подиуме появилась звездный PR-агент Марина Ермошкина, среди гостей были актрисы — Ксения Суркова, Александра Киселева, Марина Ворожищева и другие.
Равшана Куркова, Артем Ткаченко и другие в «Открытом браке».
Фото: пресс-служба OkkoПремьера «Открытый брак».
В четверг, 3 июля, слово в светской повестке вновь взяли звезды кино и театра. В кинотеатре «Москва» состоялась премьера продолжения драмеди «Открытый брак. Акт второй». Главные герои нового сезона оказались в той же исходной точке, что и пара из первого. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга, в случае последнего — с лучшей подругой жены Василисой, которую сыграла Равшана Куркова. Актриса появилась на закрытом показе. Проект также представили Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Анатолий Кот, Артур Бесчастный.
Лев Зулькарнаев в экспериментальном спектакле.
Северная столица на прошлой неделе тоже отметилась в светской хронике. 3 июля в Санкт-Петербурге состоялся показ экспериментального спектакля «Законы Вселенной» режиссёра Алексея Аграновича, созданного на основе интервью с сотрудниками «Яндекса». В постановке переплелись исторические факты, мемы и аллюзии на творчество Шекспира, Тарантино, Альмодовара и Скорсезе. Все это уместилось в пять новелл, действие которых разворачивается на улицах Сицилии, Нью-Йорка, Петербурга и других городов. В сюжете «Каждый имеет шанс» — история безработных актеров. В рассказе «Признавать ошибки» — отношения аргентинской девушки-адвоката и тангеро. В «Быть прозрачным» — тема взаимоотношений с родителями. Главные роли в спектакле исполнили сам Алексей Агранович, Софья Шидловская, известная по «Первому номеру», и звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев. Среди гостей были актер Евгений Стычкин, режиссер Николай Хомерики, московские и петербургские инфлюенсеры Сергей Калюжный, Лиза Гусевская и другие.
Открытие проекта «Лес. Художественно-терапевтическая тропа».
В субботу герои светской хроники и представители арт-сообщества устремились в подмосковные Горки Ленинские на лесотерапию (то, что надо после насыщенной недели в шумном городе). Там состоялось открытие художественной тропы, маршрут которой пролегает по густому лесу. По всей его длине пешехода встречают арт-объекты, установленные в неожиданной среде. Иван Щетинин представил «Арбоид» — кинетическую скульптуру в виде дерева, с которой можно взаимодействовать, поворачивая детали и таким образом становясь соавтором работы. Следом в полных жизни зарослях разместилась серия фотографий Леонида Тишкова «Прощание с новогодней елкой». На кадрах — выброшенные, никому не нужные после праздников сухие деревья и атмосфера трагедии. По соседству в овраге — массивный деревянный скелет какого-то древнего существа авторства Саши Нестёркиной. Всего 13 работ. Их широкая публика сможет увидеть до 28 сентября.