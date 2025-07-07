Стало известно о смерти боксера-чемпиона Сибирского Тайсона

На профессиональный ринг Башкиров вышел в 2000 году. Спустя несколько месяцев получил свой первый чемпионский титул в весе до 66,5 кг. Его называли Сибирским Тайсоном. В 2001 году был добился звания интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF).