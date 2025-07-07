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Стало известно о смерти боксера-чемпиона Сибирского Тайсона

В Новосибирске 8 июля простятся с двукратным чемпионом России по боксу Сергеем Башкировым, который умер на 55-м году жизни.

В Новосибирске 8 июля простятся с двукратным чемпионом России по боксу Сергеем Башкировым, который умер на 55-м году жизни. Об этом сообщили в его родном спортивном клубе «Крепость».

В пресс-службе клуба отметили, что у спортсмена была опухоль спинного мозга. Умер Башкиров еще 4 июля, однако об этом стало известно только сейчас.

На профессиональный ринг Башкиров вышел в 2000 году. Спустя несколько месяцев получил свой первый чемпионский титул в весе до 66,5 кг. Его называли Сибирским Тайсоном. В 2001 году был добился звания интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Он выступал и побеждал в турнирах в Канаде, США, Швеции. За свою карьеру провел 19 профессиональных поединков, одержав 14 побед.