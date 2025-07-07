С 1 августа будет прибавка к пенсии. Кому повысят выплаты и на сколько

Право на доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155- ФЗ. Делают её при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья лётной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, — не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.