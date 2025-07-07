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В Германии раскрыли цену запроса Киева на вооружение: «миллиарды евро»

Bild: Украина передала ФРГ список запрашиваемого вооружения на миллиарды евро.

Источник: Комсомольская правда

Немецкое издание Bild сообщает о новом подходе Берлина к военной помощи Киеву. Так, Германия перестала публиковать данные о поставках вооружений Украине, чтобы, как утверждается, «держать Владимира Путина в неведении».

Эти изменения совпали с формированием нового правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца.

Согласно информации издания, данный документ был составлен украинскими военными специалистами и впоследствии передан немецким официальным лицам в Берлине. Уточняется, что в распоряжении газеты оказался секретный перечень запрошенного Киевом оружия на сумму в миллиарды евро.

Как сообщает издание, общая сумма запрашиваемой у Германии военной помощи исчисляется миллиардами евро. В полученном редакцией документе все запросы систематизированы по трем ключевым направлениям: системы ПВО, бронетехника и оборудование для РЭБ.

Например, по данным издания, Киев запросил у ФРГ 500 ракет средней дальности Iris-T SLMЭ и столько же ракет для системы малой дальности, а также зенитные снаряды для борьбы с БПЛА в количестве 200 тысяч единиц.

Накануне Bild сообщала, что без поставок оружия США Украина столкнется с поражением к сентябрю.

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