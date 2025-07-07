Из популярной передачи без объяснений вырезали упоминания об Украине

В игре, которая состоялась 17 лет назад, телезритель уточнил, что в составе команды знатоков принимают участие господа Бурда, Кондратюк, а также Козлов, который является уроженцем Донецка и, по всей видимости, появился на свет в самолете, предположительно находившемся тогда в воздушном пространстве Украины. После этого телезритель поприветствовал капитана команды Андрея Козлова и приступил к озвучиванию своего вопроса.