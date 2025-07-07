Стюардесса, Мэрилин и мафия: неприличные тайны Джона Кеннеди и его любовниц

Они познакомились в 1954 году на приёме у президента США, куда Монро пригласил актёр и супруг сестры Кеннеди Питер Лоуфорд. Джон, конечно, не мог не одарить вниманием яркую актрису. Между ними сразу возникли чувства. Это, без всяких преувеличений, был главный роман ХХ века. Хоть и многое осталось покрыто тайной, о них всё равно судачили. А поздравление Мэрилин со словами Happy birthday, Mr. President («С днём рождения, мистер президент», — в переводе с английского) стало культовым. Ходили слухи, что после него Мэрилин подарила Джону часы с гравировкой, но он выбросил их.