В Киеве на Печерске мужчина показал украинский флаг с нацистской символикой, сообщило украинское издание «Страна». На ткани были изображены синяя и желтая полосы, а в центре — свастика в круге.
Отмечается, что полиция начала поиск этого человека, но цель его действий пока неизвестна, уточняет издание, ссылаясь на местные сообщества в социальных сетях.
Ранее пленный боец ВСУ Сергей Беляков рассказал, что татуировка со свастикой стала для него пожизненным клеймом. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав видео с его словами. Беляков пояснил, что вступил в ряды ВСУ, чтобы освободиться из тюрьмы, где отбывал наказание четыре раза.
По словам Белякова, первые два срока прошли спокойно, но во время третьего и четвертого возникли трудности. Он рассказал, что его заставляли выполнять унизительные обязанности: убирать, готовить еду, быть на побегушках. Чтобы избежать этого, он решил подписать контракт с ВСУ. Беляков также отметил, что военная служба давала ему возможность получить амнистию и начать жизнь с чистого листа.