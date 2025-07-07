В Киеве развернули украинский флаг со свастикой: поклонника рейха ищет полиция

По словам Белякова, первые два срока прошли спокойно, но во время третьего и четвертого возникли трудности. Он рассказал, что его заставляли выполнять унизительные обязанности: убирать, готовить еду, быть на побегушках. Чтобы избежать этого, он решил подписать контракт с ВСУ. Беляков также отметил, что военная служба давала ему возможность получить амнистию и начать жизнь с чистого листа.