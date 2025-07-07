У части петербуржцев внезапно перестал работать интернет

Проблемы с интернетом и связью у петербуржцев начались еще в середине дня.
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на отсутствие мобильного интернета и связи. В частности, сбои в работе наблюдались у оператора «Мегафон».
«В Петербурге сейчас только появился интернет и связь у “Мегафона”, с мобильным интернетом все очень плохо. А “Мегафон” с обеда не работал до вот 12 ночи» — рассказал корреспондент URA.RU.
Проблемы в работе мобильного интернета также наблюдались в Пулково. «Если ваши знакомые, друзья или родственники находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, просим передать им информацию из сообщения выше с помощью сотовой связи — позвонив по телефону или отправив SMS. Работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена», — сообщили в telegram-канале аэропорта.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Мегафона». Ответ ожидается.
Ранее жители Санкт-Петербурга, а также Саратовской и Владимирской областей уже сообщали о массовых сбоях в работе мобильной связи и интернета у различных операторов. По данным властей, ограничения были введены из-за отражения атаки украинских беспилотников.