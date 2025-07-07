У части петербуржцев внезапно перестал работать интернет

Проблемы в работе мобильного интернета также наблюдались в Пулково. «Если ваши знакомые, друзья или родственники находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, просим передать им информацию из сообщения выше с помощью сотовой связи — позвонив по телефону или отправив SMS. Работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена», — сообщили в telegram-канале аэропорта.