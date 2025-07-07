«Личные счёты»: В фильме о Прилепине раскрыли, кто заказал устранение писателя на Украине

Ранее Захару Прилепину вернули Audi Q7, в котором его пытались взорвать в 2023 году. Напомним, в результате взрывы погиб водитель, а сам писатель получил ранения. По данным следствия, исполнителем был гражданин Украины Александр Пермяков*. У задержанного также был сообщник. В сентябре обвиняемого приговорили к пожизненному сроку. В январе этого года он вновь о себе напомнил, попросив забрать у него российское гражданство, поскольку он не считает себя россиянином.