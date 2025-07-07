Мужчина развернул флаг Украины со свастикой в центре Киева

16 июня суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей школьного учителя, который разместил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» фото с ученицей, одетой в футболку с нацистской символикой. Снимок был выявлен сотрудниками Центра «Э» полиции, после чего в отношении мужчины был составлен протокол по статье КоАП о демонстрации запрещенной символики. На суде учитель объяснил, что девушки сами попросили сделать с ним фото, он не заметил, что на одежде одной из них изображена свастика. По его словам, после того как знакомый указал на недопустимость такого изображения, он удалил снимок, но не из основного альбома.