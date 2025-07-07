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Алькарас обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Счет по личным встречам стал 3−1 в пользу испанца.

Источник: Аргументы и факты

Андрей Рублёв завершил выступление на Уимблдоне, уступив в четвёртом раунде действующему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу.

Матч, прошедший на травяных кортах Лондона, продолжался 2 часа 43 минуты и завершился победой второго сеяного теннисиста со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Рублёв, который был посеян под 14-м номером, не смог сравнять счёт в личных встречах — теперь он составляет 3:1 в пользу испанца.

В следующем раунде Алькарас встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.

Ранее Карен Хачанов пробился в четвёртый раунд Уимблдона — третьего турнира серии «Большого шлема» в текущем теннисном сезоне.