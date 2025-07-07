Алькарас обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Матч, прошедший на травяных кортах Лондона, продолжался 2 часа 43 минуты и завершился победой второго сеяного теннисиста со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Рублёв, который был посеян под 14-м номером, не смог сравнять счёт в личных встречах — теперь он составляет 3:1 в пользу испанца.