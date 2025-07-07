Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей в школы

Минпросвещение России объявило о запуске горячей линии, которая поможет директорам школ оперативно находить педагогов для своих образовательных учреждений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Министерство просвещения РФ открывает горячую линию для подбора учителей и других педагогических кадров, чтобы ускорить процесс поиска специалистов для школ», — говорится в сообщении. Также в министерстве отметили, что на горячую линию могут обращаться и сами учителя, ищущие работу.
Связаться с горячей линией можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В Минпросвещения добавили, что каждое обращение будет рассматриваться в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявки.
Ранее в Госдуме собрались отменить оценки по четырем неосновным школьным предметам.