Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей в школы

Минпросвещение России объявило о запуске горячей линии, которая поможет директорам школ оперативно находить педагогов для своих образовательных учреждений.

Минпросвещение России объявило о запуске горячей линии, которая поможет директорам школ оперативно находить педагогов для своих образовательных учреждений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Министерство просвещения РФ открывает горячую линию для подбора учителей и других педагогических кадров, чтобы ускорить процесс поиска специалистов для школ», — говорится в сообщении. Также в министерстве отметили, что на горячую линию могут обращаться и сами учителя, ищущие работу.

Связаться с горячей линией можно в будние дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. В Минпросвещения добавили, что каждое обращение будет рассматриваться в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявки.

Ранее в Госдуме собрались отменить оценки по четырем неосновным школьным предметам.