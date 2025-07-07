Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей в школы

«Министерство просвещения РФ открывает горячую линию для подбора учителей и других педагогических кадров, чтобы ускорить процесс поиска специалистов для школ», — говорится в сообщении. Также в министерстве отметили, что на горячую линию могут обращаться и сами учителя, ищущие работу.