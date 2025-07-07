Ученые раскрыли, как кофеин замедляет старение

Этот фермент выполняет роль энергетического датчика: он включается, когда клетке не хватает ресурсов, и помогает ей справляться со стрессом и восстанавливаться. Именно через него кофеин оказывает влияние на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к повреждениям — факторы, напрямую связанные со старением.