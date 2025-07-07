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Немецкий курорт сделал рекламу с фото времен Гитлера: отсылку не оценили даже в Германии

Bild: Немецкий курорт Бинц в соцсети сделал отсылку к эпохе Гитлера.

Источник: Комсомольская правда

На официальном канале немецкого курорта Бинц, расположенного на острове Рюген, в социальных сетях появилась фотография, связанная с эпохой нацистской Германии. Об этом сообщило издание Bild.

Черно-белый снимок, сделанный в 1938 году, относится к периоду, когда еврейские владельцы курортов в Бинце подвергались насильственной экспроприации. Вскоре после этого, во время ноябрьских погромов, тысячи евреев по всей Германии лишились прав, имущества и жизни.

Редакция Bild запросила у администрации курорта разъяснения по поводу публикации. Представитель администрации сообщила, что размещение снимка было ошибкой. Она подчеркнула, что пост вызвал глубокое сожаление, и его немедленно удалили.

Издание также отметило, что жители острова Рюген в последнее время активно обсуждают и изучают нацистское прошлое региона.

Ранее в Киеве на Печерске мужчина продемонстрировал флаг Украины с нацистской символикой. На ткани были изображены сине-желтые полосы и свастика в центре. Полиция начала поиск этого человека, однако его мотивы остаются неизвестными.