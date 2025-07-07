Немецкий курорт сделал рекламу с фото времен Гитлера: отсылку не оценили даже в Германии

Черно-белый снимок, сделанный в 1938 году, относится к периоду, когда еврейские владельцы курортов в Бинце подвергались насильственной экспроприации. Вскоре после этого, во время ноябрьских погромов, тысячи евреев по всей Германии лишились прав, имущества и жизни.