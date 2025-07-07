В Британии рассказали о влиянии Ермака на Украину: «неизбранный главный министр»

По данным The Economist, внутренние конфликты, которые разжигает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, дестабилизируют Украину и приближают страну к глубокому политическому кризису.
Издание утверждает, что Ермак — «неизбранный главный министр».
«Ермак, похоже, не обладает властью самостоятельно, а черпает ее из странной взаимозависимости с президентом, чего ни один источник не может точно сказать. Иногда помощник является просто доверенным лицом упрямого Зеленского», — передает издание.
По информации The Economist, Ермак контролирует 85% информационных потоков.
The Economist также предупредил: текущая ситуация грозит Украине двойной угрозой — масштабным политическим кризисом и потерей стратегического курса. Особую тревогу вызывает тенденция к авторитаризму — использование административного ресурса для отстранения политических оппонентов от участия в государственных делах.
Накануне Ермак призвал жителей Украины не паниковать из-за приостановки американских поставок вооружений.