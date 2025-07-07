Транспортный коллапс в России нанес огромный ущерб не только россиянам

«Согласно нашим расчетам, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей», — отметил Дацыков в беседе с «Коммерсантом». По его словам, такие затраты складываются из необходимости возврата средств за билеты, выплаты компенсаций пассажирам, а также расходов на обслуживание задержанных самолетов и экипажей.