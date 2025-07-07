Axios: В Соединенных Штатах резко выросла доля голодающих взрослых

Если вопрос с падежом скота в Белоруссии решить не получится, то республика полностью останется без еды. Об этом 17 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он выразил мнение, что рекордный падеж в стране произошел из-за неисполнительности в агропромышленном секторе — наблюдаются «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.