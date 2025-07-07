Доля взрослых граждан Соединенных Штатов, утверждающих, что им иногда или часто не хватает еды, продолжает увеличиваться на протяжении последних нескольких лет. Об этом написало издание Axios, ссылаясь на ежемесячный отчет консалтингового агентства Morning Consult.
В мае текущего года 15,6 процента совершеннолетних американцев испытывали нехватку продовольствия, что почти в два раза больше, чем в 2021 году.
При этом в сети банков в районе Филадельфии спрос на продовольственную помощь вырос на 120 процентов за три года. На этом фоне Конгресс принял решение о сокращении продовольственных пособий, что значительно ухудшит ситуацию, передает «Лента.ру».
— Сейчас наблюдается резкий разрыв между рекордными показателями Уолл-стрит и высоким уровнем продовольственной незащищенности, — рассказал эксперт Morning Consult Джон Лир.
Если вопрос с падежом скота в Белоруссии решить не получится, то республика полностью останется без еды. Об этом 17 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он выразил мнение, что рекордный падеж в стране произошел из-за неисполнительности в агропромышленном секторе — наблюдаются «бардак в сельском хозяйстве» и проблемы с дисциплиной.