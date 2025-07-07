«Это смехотворно»: Трамп резко прокомментировал план Маска создать новую партию в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею Илона Маска о создании новой политической партии. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, перед тем как покинуть штат Нью-Джерси.
По словам Трампа, создание третьей партии не имеет смысла, так как двухпартийная система в США всегда была эффективной. Он подчеркнул, что Республиканская партия под его руководством достигла значительных успехов, а новая партия только внесет хаос в американскую политику. Также Трамп отметил, что Илон Маск может попробовать создать партию для развлечения, но, по его мнению, партии, кроме республиканцев и демократов, никогда не добивались успеха в США.
«Я считаю смехотворным создание третьей партии. Мы с Республиканской партией добились огромного успеха», — подчеркнул Трамп.
Ранее Илон Маск выразил обеспокоенность экономической политикой администрации Трампа. Он указал, что дефицит бюджета США вырос с 2 триллионов долларов, зафиксированных при Джо Байдене, до 2,5 триллионов долларов. Маск написал в социальной сети X, что такой рост дефицита может привести страну к финансовому краху.
Помимо критики, Маск предложил решение — создание новой политической партии под названием «Америка». Он считает, что существующая политическая система в США не обеспечивает настоящей демократии и действует как однопартийная.