«Это смехотворно»: Трамп резко прокомментировал план Маска создать новую партию в США

По словам Трампа, создание третьей партии не имеет смысла, так как двухпартийная система в США всегда была эффективной. Он подчеркнул, что Республиканская партия под его руководством достигла значительных успехов, а новая партия только внесет хаос в американскую политику. Также Трамп отметил, что Илон Маск может попробовать создать партию для развлечения, но, по его мнению, партии, кроме республиканцев и демократов, никогда не добивались успеха в США.