Астрономы обнаружили странного «межзвездного гостя»

Периодические кометы, которые многократно вращаются вокруг Солнца, как правило, имеют эксцентриситет от 0,2 до 0,7. Кометы с числом больше единицы считаются гиперболическими и, вероятно, происходят из облака Оорта, которое окружает нашу Солнечную систему и содержит миллиарды ледяных объектов. Это также может указывать на то, что объект находится за пределами нашей Солнечной системы.