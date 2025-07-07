Один из крупнейших аэропортов в РФ снова заработал после ограничений

Ранее, 6 июля, аэропорт Пулково уже открывался на короткий период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, в течение которого удалось отправить пять рейсов в различные города. До этого из-за введенных ограничений было отменено 90 рейсов и задержано еще 37, а пассажиров просили следить за обновлениями расписания и не приезжать в аэропорт заранее при переносе вылета.