Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из крупнейших аэропортов в РФ снова заработал после ограничений

Петербургский аэропорт Пулково, крупнейший аэропорт за пределами Москвы, возобновил работу и готовится к отправке первых рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил информацию о снятии временных ограничений, которые вводились ранее для обеспечения безопасности полетов.

Пулково постепенно начинает готовиться к отправке рейсов.

Петербургский аэропорт Пулково, крупнейший аэропорт за пределами Москвы, возобновил работу и готовится к отправке первых рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил информацию о снятии временных ограничений, которые вводились ранее для обеспечения безопасности полетов.

«Уважаемые пассажиры! Начинаем подготовку к отправке рейсов. Внимательно следите за звуковыми объявлениями в терминале», — говорится в telegram-канале аэропорта Пулково.

В своем заявлении, опубликованном в 1:15 по московскому времени представитель Росавиации в Telegram сообщил, что временные ограничения в работе аэропорта сняты. Гавань начнет принимать и отправлять самолеты в штатном режиме.

Ранее, 6 июля, аэропорт Пулково уже открывался на короткий период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, в течение которого удалось отправить пять рейсов в различные города. До этого из-за введенных ограничений было отменено 90 рейсов и задержано еще 37, а пассажиров просили следить за обновлениями расписания и не приезжать в аэропорт заранее при переносе вылета.