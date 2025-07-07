Один из крупнейших аэропортов в РФ снова заработал после ограничений

Пулково постепенно начинает готовиться к отправке рейсов.
Петербургский аэропорт Пулково, крупнейший аэропорт за пределами Москвы, возобновил работу и готовится к отправке первых рейсов, рассказали в пресс-службе авиагавани. Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил информацию о снятии временных ограничений, которые вводились ранее для обеспечения безопасности полетов.
«Уважаемые пассажиры! Начинаем подготовку к отправке рейсов. Внимательно следите за звуковыми объявлениями в терминале», — говорится в telegram-канале аэропорта Пулково.
В своем заявлении, опубликованном в 1:15 по московскому времени представитель Росавиации в Telegram сообщил, что временные ограничения в работе аэропорта сняты. Гавань начнет принимать и отправлять самолеты в штатном режиме.
Ранее, 6 июля, аэропорт Пулково уже открывался на короткий период с 21:30 до 22:30 по московскому времени, в течение которого удалось отправить пять рейсов в различные города. До этого из-за введенных ограничений было отменено 90 рейсов и задержано еще 37, а пассажиров просили следить за обновлениями расписания и не приезжать в аэропорт заранее при переносе вылета.