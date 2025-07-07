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В аэропорту Пулково сняты временные ограничения

В воздушной гавани Пулково сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«В Пулково (Санкт-Петербург) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Саратова ввели план «Ковёр». Ограничения начали действовать в 0:50 по московскому времени.