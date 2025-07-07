Капремонт проведут в 39 многоквартирных домах Серпухова до конца года

До конца года специалисты планируют ремонт фасадов 26 МКД: дер. Подмоклово, д. 1, 3; пос. Большевик, ул. Ленина, д. 32; пос. Оболенск, проспект Биологов, д. 2; ул. 1-я Московская, д. 6/29; ул. Дзержинского, д. 12, 16; ул. Крюкова, д. 11; ул. Народного Ополчения, д. 39 — замена балконных плит; ул. Новослободская, д. 30/1, 34, 36, 38/24, 44; ул. Парковая, д. 3, 7, 8, 9/19; ул. Подольская, д. 96 — замена балконных плит; ул. Российская, д. 8; ул. Советская, д. 37, 51, 53 — замена балконных плит; ул. Физкультурная, д. 4; ул. Химиков, д. 13; ул. Центральная, д. 161. А также кровель 13 МКД: Протвино, ул. Гагарина, д. 8; Протвино, ул. Ленина, д. 2 и 4; дер. Васильевское, д. 5а; село Турово, ул. Октябрьская, д. 9 и 13; ул. Новослободская, д. 34, 36, 38/24, 42, 44; ул. Парковая, д. 3 и 7.