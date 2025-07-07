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В Госдуме предложили льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

Антропенко предложил предоставлять номера родителям с детьми при задержке рейсов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа.

Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов.

«Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа», — сказал он РИА Новости.

Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.

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