Скандал вокруг Урсулы фон дер Ляйен не утихает: главе ЕК могут вынести вотум недоверия

В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в заседании Европарламента в Страсбурге. Там обсудят возможность вынесения ей вотума недоверия. Причина — нарушения при закупке вакцин во время пандемии коронавируса.
Обсуждение начнется около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). Голосование по вопросу состоится в четверг в 12:00 (13:00 по Москве).
Суд ЕС ранее признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на покупку вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах. Американская газета The New York Times подала иск против главы Еврокомиссии. Журналисты сообщили, что фон дер Ляйен отказалась раскрыть переписку с главой компании Pfizer Альбертом Бурла. В этих сообщениях обсуждалась закупка вакцин на сумму свыше 30 миллиардов евро.
Скандал вокруг фон дер Ляйен продолжает набирать силу. Он угрожает не только ее репутации, но и доверию к системе прозрачности в Евросоюзе. Решение суда появилось вскоре после того, как политик на пресс-конференции обещала защищать принципы открытости. Это вызвало широкий общественный резонанс.