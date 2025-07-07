Скандал вокруг Урсулы фон дер Ляйен не утихает: главе ЕК могут вынести вотум недоверия

Скандал вокруг фон дер Ляйен продолжает набирать силу. Он угрожает не только ее репутации, но и доверию к системе прозрачности в Евросоюзе. Решение суда появилось вскоре после того, как политик на пресс-конференции обещала защищать принципы открытости. Это вызвало широкий общественный резонанс.