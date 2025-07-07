Аэропорт Пулково возобновил работу спустя восемь часов

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково отменены ограничения на движение самолетов. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, прием и вылет воздушных судов были временно приостановлены для обеспечения безопасности гражданских рейсов. Сообщение о возобновлении работы аэропорта появилось в 1:15. Таким образом, терминал не принимал и не отправлял рейсы в течение восьми часов.
Ранее аэропорт работал с ограничениями, что привело к отмене около 90 рейсов и задержке 37 рейсов более чем на два часа. Для стабилизации расписания единый оперштаб совместно с представителями аэропорта и авиакомпаниями предпринял необходимые меры. Временно был ограничен доступ пассажиров в «чистую зону» во избежание массового скопления людей.
Кроме того, в Пулково предупредили, что в терминале наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Жителей Санкт-Петербурга попросили связаться с близкими и знакомыми, находящимися в аэропорту, по телефону или SMS и проинформировать их о необходимости покинуть воздушную гавань, если их рейсы отменены, они отказались от полета или сопровождают/встречают пассажиров. Вход в терминал временно разрешался только при наличии билета.