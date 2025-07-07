Аэропорт Пулково возобновил работу спустя восемь часов

Кроме того, в Пулково предупредили, что в терминале наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Жителей Санкт-Петербурга попросили связаться с близкими и знакомыми, находящимися в аэропорту, по телефону или SMS и проинформировать их о необходимости покинуть воздушную гавань, если их рейсы отменены, они отказались от полета или сопровождают/встречают пассажиров. Вход в терминал временно разрешался только при наличии билета.