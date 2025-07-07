Польша ввела временный контроль на границах с Германией и Литвой

Польские власти ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой, о чем сообщил телеканал TVP Info.
Уточняется, что с 01:00 по московскому времени Польша ввела выборочный пограничный контроль на 65 КПП, включая 52 пункта на немецкой границе и 13 — на литовском направлении.
При этом министр внутренних дел Томаш Семоняк сообщил о задействовании 800 пограничников, усиленных 300 полицейскими, 200 военными жандармами и 500 бойцами Территориальной обороны. Как подчеркнул министр, эти меры направлены на пресечение нелегальной миграции.
Ранее польский премьер Дональд Туск объявил о 30-дневном пограничном контроле на границах с Германией и Литвой. Этот шаг, помимо миграционного контроля, стал ответом Варшавы на аналогичные меры Берлина, введенные в 2024 году.
Накануне KP.RU писал, что польский МИД направил российской стороне официальную ноту протеста в связи с якобы ударом по посольству.