Женщина в Индии наняла киллеров для мужа через полтора месяца после свадьбы

В штате Бихар в Индии женщина организовала убийство супруга через полтора месяца после свадьбы. Об этом сообщило издание The New Indian Express.
25-летнюю девушку выдали замуж против ее воли. После свадьбы она и ее дядя, с которым у нее были отношения до замужества, наняли двух киллеров. 25 июня они подстерегли ее супруга, когда тот возвращался с железнодорожной станции на мотоцикле.
Полицейские арестовали обоих исполнителей убийства. При допросе женщина давала противоречивые показания, а потом попыталась скрыться из дома родственников мужа.
Анализ ее телефонных разговоров показал, что она постоянно общалась с дядей, а тот — с киллерами. После этого женщину арестовали. Ее дяде удалось скрыться, в настоящее время его разыскивают, сказано в статье.
В июне в Подмосковье задержали молодого человека, который задушил свою девушку и закопал ее тело в Тульской области. Избавиться от трупа подозреваемому помогла его мать. Предполагаемый убийца и жертва состояли в отношениях, а в день убийства сильно поссорились. Известно, что парень пил антидепрессанты и периодически впадал в агрессию. Подробности этого преступления — в материале «Вечерней Москвы».