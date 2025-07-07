В аэропорту Пулково призвали пассажиров отменённых рейсов покинуть терминал

Напомним, 6 июля к 18:00 мск в петербургском аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов (прибытие и отправление). Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. В ночь на 7 июля временные ограничения на полёты были сняты.