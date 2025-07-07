В ГД приготовили для семей с детьми приятный подарок

Он отметил, что сейчас единое пособие выплачивается только до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет, несмотря на то, что по действующему законодательству ребенком считается лицо до 18 лет. Соответствующий межфракционный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.