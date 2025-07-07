В России хотят запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпа

Авторы документа заявили, что цель законопроекта — снизить популярность никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей, а также использование электронных устройств для курения. По их данным, в России насчитывается 10,5 миллиона пользователей вейпов. Среди курильщиков доля тех, кто предпочитает вейпы и системы нагревания табака, достигла 17,5%. За последние пять лет число пользователей таких устройств выросло в 46 раз. Депутаты отметили, что вейпы представляют угрозу здоровью. Они сообщили о случаях, когда электронные сигареты взрывались в руках у подростков и взрослых, вызывая травмы лица и ожоги. Также вейпы нередко становятся причиной пожаров.