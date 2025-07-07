В России хотят запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпа

Группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого подготовила законопроект, запрещающий использование ароматизаторов в жидкостях для вейпов. Документ поступил в распоряжение ТАСС.
Законопроект предусматривает запрет на добавление веществ, повышающих привлекательность жидкостей для электронных сигарет, включая пищевые ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Перечень таких веществ должно определить правительство России.
Авторы документа заявили, что цель законопроекта — снизить популярность никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей, а также использование электронных устройств для курения. По их данным, в России насчитывается 10,5 миллиона пользователей вейпов. Среди курильщиков доля тех, кто предпочитает вейпы и системы нагревания табака, достигла 17,5%. За последние пять лет число пользователей таких устройств выросло в 46 раз. Депутаты отметили, что вейпы представляют угрозу здоровью. Они сообщили о случаях, когда электронные сигареты взрывались в руках у подростков и взрослых, вызывая травмы лица и ожоги. Также вейпы нередко становятся причиной пожаров.
Ранее стало известно, что в Госдуму готовится законопроект о полном запрете продажи никотинсодержащей продукции. За нарушение запрета на продажу вейпов и электронных сигарет физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а юридическим — от 50 тысяч рублей. Если продукцию продают несовершеннолетним, штрафы возрастают: для граждан — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для организаций — от 1,5 до 2 миллионов рублей.