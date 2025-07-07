Число многодетных семей в Хабаровском крае достигло 24 тысяч

— В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 8 июля мы отмечаем праздник, посвящённый памяти святых Петра и Февронии Муромских. Эти святые считаются покровителями семейного счастья и верности. Они были образцом супружеской верности, несмотря на все трудности и испытания, с которыми им пришлось столкнуться. Их история в нашей стране считается идеалом супружеской верности, — отметил Дмитрий Демешин. — Наша главная цель как государства — улучшить демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и многодетные семьи, укрепить семейные ценности и обеспечить достойный уровень жизни для российских семей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем более гуманным и сильным становится наше общество, тем увереннее его будущее.