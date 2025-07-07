Число многодетных семей в Хабаровском крае достигло 24 тысяч

В Хабаровском крае становится всё больше семей, где воспитывается трое и более детей. Статус многодетных в регионе имеют уже свыше 24 тысяч ячеек общества. Об этом было заявлено на состоявшемся в преддверии общероссийского Дня семьи, любви и верности «Параде семей» в селе Чёрная Речка в пригороде краевой столицы. В рамках этого мероприятия губернатор Дмитрий Демешин приветствовал много лет прожившие в браке пары и вручил им памятные знаки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 8 июля мы отмечаем праздник, посвящённый памяти святых Петра и Февронии Муромских. Эти святые считаются покровителями семейного счастья и верности. Они были образцом супружеской верности, несмотря на все трудности и испытания, с которыми им пришлось столкнуться. Их история в нашей стране считается идеалом супружеской верности, — отметил Дмитрий Демешин. — Наша главная цель как государства — улучшить демографическую ситуацию, поддержать рождаемость и многодетные семьи, укрепить семейные ценности и обеспечить достойный уровень жизни для российских семей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем более гуманным и сильным становится наше общество, тем увереннее его будущее.
В рамках мероприятия «Парад семей» Дмитрий Демешин вручил памятные знаки «За супружеское долголетие» шести супружеским парам из сёл Некрасовка, Казакевичево, Мичуринское, Фёдоровка и Восточное, которые прожили в браке более полувека. С 2021 года в крае этой награды удостоились уже 14 тысяч пар.
А супруги Собакарёвы и Сотниковы получили из рук главы Хабаровского края медали «За любовь и верность». Эта награда присуждается парам, которые прожили в зарегистрированном браке не менее 25 лет и стали примером для других своей крепкой семьёй, основанной на взаимной любви и верности.
Дмитрий Демешин также вручил благодарственное письмо за участие в региональном этапе 10-го Всероссийского конкурса «Семья года» чете Непогодиных.