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В РФ придумали компенсацию для пассажиров задержанных рейсов

Пассажирам с детьми, чьи авиарейсы задержаны более чем на четыре часа, необходимо предоставлять гостиницы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Семьям с детьми предоставят гостиницы.

Пассажирам с детьми, чьи авиарейсы задержаны более чем на четыре часа, необходимо предоставлять гостиницы. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«При задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы. А если там мест не хватает, то предоставлять им гостиницы», — передает РИА Новости слова депутата.

По словам Антропенко, он уже направил свое предложение в профильные ведомства. Народный избранник подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы дети спали на полу в аэропортах из-за задержек рейсов.

Ранее в России произошли массовые задержки рейсов. Ситуация в аэропортах была похожа на коллапс.